ecco la prima rete quantum safe per il settore bancario italiano

Tim ha sviluppato una nuova infrastruttura digitale per la Cassa di Risparmio di Bolzano, progettata per proteggere il settore bancario italiano dai futuri attacchi informatici legati ai computer quantistici. Questa rete “quantum safe” rappresenta un progresso nel campo della sicurezza digitale, specificamente pensata per resistere alle minacce emergenti che potrebbero compromettere i sistemi di protezione dei dati bancari.

La tecnologia in campo per la protezione del risparmio. Tim ha sviluppato per Sparkasse, la Cassa di risparmio di Bolzano, una nuova infrastruttura digitale progettata per resistere ai futuri attacchi crittografici legati ai computer quantistici, segnando un primato nel panorama bancario italiano. Il progetto, realizzato con il contributo delle competenze della controllata Telsy, specializzata in cybersecurity, consente alla banca di disporre di una rete di comunicazione progettata per affrontare le minacce tecnologiche di prossima generazione e garantire una protezione duratura dei dati. Grazie a questa soluzione, Sparkasse potrà contare su una connessione definita a prova di futuro, in grado di difendere le informazioni sensibili anche da potenziali vulnerabilità che potrebbero emergere con l’evoluzione delle tecnologie quantistiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

