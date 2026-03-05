La grande frenata nel settore bancario | Scelte dall’alto

Il settore bancario sta attraversando una fase di rallentamento, con decisioni prese a livello dirigenziale che influenzano le attività delle aziende. Recentemente, il caso di un'importante compagnia assicurativa ha attirato l'attenzione per aver imposto il ritorno in ufficio senza prevedere modalità di lavoro da remoto. Questa scelta ha suscitato discussioni tra i dipendenti e gli osservatori del settore.

Il caso Unipol aveva fatto scalpore per la scelta post-pandemia, all'epoca controcorrente nel settore bancario e assicurativo, di disporre il rientro al lavoro in presenza senza alcuna forma di smart working. Successivamente, però, la strada di una drastica riduzione delle giornate di lavoro agile è stata percorsa anche da altre aziende, con un seguito di proteste sindacali. Una delle ultime ha riguardato il gruppo Euronext, la federazione di Borse europee che, oltre a Milano, comprende anche Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino, Oslo e Atene: una protesta legata, oltre ad altri problemi irrisolti, alla decisione, "calata da Parigi" su piazza Affari, di ridurre il lavoro agile da dieci giorni al mese a quattro giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La grande frenata nel settore bancario: "Scelte dall'alto"