La Commissione europea ha approvato un secondo gruppo di piani nazionali di difesa italiani all’interno dell’iniziativa Safe. Questa decisione consente l’accesso a prestiti per investimenti nel settore militare, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità di difesa del paese. L’approvazione rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione e sostegno alle forze armate italiane.

Via libera al riarmo e allo shopping militare italiano. La Commissione europea ha approvato un secondo gruppo di piani nazionali di difesa nell’ambito dell’iniziativa Safe. L’esecutivo comunitario ha presentato al Consiglio una proposta di approvazione dell’assistenza finanziaria a favore di Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Finlandia. La decisione – spiega una nota della Commissione – fa seguito a una rigorosa valutazione dei “piani di investimento nazionali per la difesa” nell’ambito del programma Safe. Ricordiamo che la Commissione europea sta quindi dando il via libera alla prima ondata di prestiti a tassi convenienti e a lungo termine da utilizzare per le spese militari e per acquistare le attrezzature di difesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Safe, via libera della Commissione ai prestiti per lo shopping militare italiano

Approfondimenti su safe libera

La commissione Bilancio del Senato ha dato il suo consenso alla Legge di Bilancio 2026, segnando un passaggio importante nel percorso di approvazione del provvedimento.

Xi Jinping è il leader della Repubblica Popolare Cinese e capo dell’esercito.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su safe libera

Argomenti discussi: Difesa, la Commissione propone primi esborsi SAFE per otto Paesi membri; Difesa, c’è il via libera Ue ai prestiti Safe per 8 Paesi; Contro la violenza sui minori, Genova rafforza le tutele: via libera al progetto Safe Town; Progetto europeo 'Safe in Town', il Comune rafforza la tutela dell'infanzia contro la violenza sui minori.

Via libera della Commissione ai piani di difesa Safe di otto Paesi UeLa Commissione europea ha approvato i piani di difesa nazionale di otto Stati membri, segnando una tappa fondamentale nell'impegno dell'Europa per rafforzare la propria sicurezza. (ANSA) ... ansa.it

Salute mentale, Schillaci: “Bene via libera della Conferenza Unificata al nuovo Piano”. Scopri di più bit.ly/4ps4huQ #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail x.com

«Evento basato sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione» - facebook.com facebook