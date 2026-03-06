ecco alternativa comune per una democrazia radicale

Il 6 marzo 2026 ad Arezzo, viene presentata “Alternativa Comune per una Democrazia Radicale”, una proposta che va oltre le tradizionali liste elettorali. Si tratta di un progetto promosso da un gruppo di cittadini che intendono proporre un’alternativa alla politica tradizionale, rifiutando le soluzioni imposte dall’alto e le influenze delle lobby. La presentazione si concentra sull’identità del movimento e sulla sua volontà di rappresentare un’azione collettiva.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Alternativa Comune non è una semplice lista elettorale, ma la sfida collettiva di chi ha smesso di aspettarsi soluzioni dall’alto o risposte dalle solite lobby di turno. L’evento di presentazione stamani in Piazza Zucchi ad Arezzo. «La nostra è una proposta antifascista e antirazzista, che vuole trasformare la partecipazione in una pratica quotidiana e vincolante, per costruire una comunità dove nessuno sia lasciato solo. Ci battiamo per obiettivi non negoziabili come la ripubblicizzazione dell’acqua entro il 2029, la difesa intransigente della sanità pubblica e la tutela del lavoro inteso come dignità e diritto, promuovendo un’economia di prossimità che dia vita di nuovo ai quartieri, alle periferie e alle frazioni, contro lo strapotere della grande distribuzione e lo sfruttamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

