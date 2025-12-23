Democrazia partecipata al via le votazioni per i progetti del Comune
A partire da oggi, martedì 23 dicembre alle ore 16, fino a giovedì 28 dicembre alle ore 12, i cittadini di Agrigento possono partecipare alle votazioni dei progetti del programma di Democrazia partecipata promosso dal Comune. Questa iniziativa permette ai residenti di contribuire alla scelta delle proposte per lo sviluppo della comunità, rafforzando il ruolo della partecipazione civica nel processo decisionale locale.
L’amministrazione comunale comunica che da oggi, martedì 23 dicembre, alle ore 16, e fino alle ore 12 di giovedì 28 dicembre, è possibile votare i progetti inseriti nel programma di Democrazia partecipata del Comune di Agrigento.Ogni cittadino avente diritto potrà esprimere una sola preferenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
