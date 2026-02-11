La Procura ha respinto la richiesta del Comune di liberare l’asilo nido di Bibbiena, ancora sotto sequestro. Ora l’amministrazione sta valutando altre sedi dove spostare i bambini. La decisione lascia incertezza sulle prossime mosse e sulla continuità del servizio.

espinta dalla Procura della Repubblica l’istanza di dissequestro presentata dal Comune per l’asilo nido di Bibbiena. La struttura resta sotto sequestro. La comunicazione è arrivata dopo il Consiglio comunale aperto con le famiglie. Il sindaco Filippo Vagnoli ha annunciato l’accelerazione sull’ipotesi di una sede temporanea presso la scuola dell’infanzia “Mencarelli” di Bibbiena Stazione, con verifiche già avviate insieme ad ASL e uffici tecnici. Restano attive le altre misure: bonus economico comunale in arrivo, utilizzo dello spazio CIAF di Soci, confronto con la cooperativa, interlocuzione con la Regione Toscana e richiesta di deroga al Ministero per l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia. 🔗 Leggi su Lortica.it

Bibbiena, asilo nido: respinta l'istanza di dissequestro. Il Comune valuta una sede alternativa

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto l’istanza cautelare di Getec Italia, consentendo al Comune di proseguire l’iter del partenariato per servizi energetici.

