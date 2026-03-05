Laura Pirovano insegue il podio | Ottenerlo in Val di Fassa sarebbe una favola Classifica aperta…

Laura Pirovano ha terminato al quarto posto nella seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La sportiva ha dichiarato che ottenere il podio in questa località sarebbe una favola e ha aggiunto che la classifica rimane molto aperta. La gara si è svolta tra le montagne della Val di Fassa.

Laura Pirovano ha concluso al quarto posto la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra ha accusato un ritardo di 31 centesimi dall'austriaca Nina Ortlieb e ha fatto capire di essere in forma per poter ambire a un risultato di lusso nel lungo fine settimana sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino: tra le due discese libere e il superG proverà a conquistare il tanto agognato podio. La trentina sta girando attorno al podio: nel corso di questa stagione è stata quinta nelle discese della Val d'Isere e di Soldeu e quarta nella discesa di Zauchensee, quinto posto anche nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.