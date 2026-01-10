Famiglia nel bosco perché ora Catherine rischia l’allontanamento dai figli | Atteggiamenti rigidi e non collaborativi
Catherine Birmingham, nota come la madre della “famiglia nel bosco”, rischia l’allontanamento dai figli a causa di comportamenti considerati rigidi e poco collaborativi dai consulenti della procura. Attualmente, Catherine vive con i suoi figli nella casa protetta di Vasto, mentre le autorità valutano la situazione e le possibili implicazioni per il benessere della famiglia.
Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta “ famiglia nel bosco “, viene definita «rigida» e «non collaborativa» dai consulenti della procura, che stanno valutando un suo possibile allontanamento dalla casa protetta di Vasto dove attualmente vive insieme ai suoi figli: una femmina di 8 anni e due gemelli di 6. La sua permanenza nella struttura, rivela Il Messaggero, viene considerata un ostacolo al percorso dei figli. E i rapporti con il personale, come ha confermato di recente anche il padre Nathan Trevallion, sarebbero spesso tesi. Nei prossimi giorni la decisione definitiva. Venerdì 9 gennaio, l’avvocata Maria Luisa Palladino, tutrice dei due bambini, ha incontrato gli assistenti sociali e i responsabili della struttura, con l’obiettivo di definire un piano educativo per i minori. 🔗 Leggi su Open.online
