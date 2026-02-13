Coppa Italia | Como-Inter e Lazio-Atalanta date delle semifinali d’andata Ritorno in attesa degli impegni europei

Il 3 marzo il Como affronterà l’Inter e il 4 marzo la Lazio sfiderà l’Atalanta nelle semifinali d’andata di Coppa Italia. Le date sono state ufficializzate dopo aver definito il calendario, mentre le gare di ritorno restano in attesa di essere stabilite, in attesa degli impegni delle squadre nelle coppe europee.

Coppa Italia: Definite le Semifinali d’Andata, l’Attesa per le Date dei Ritori. Il calendario delle semifinali di andata di Coppa Italia ha preso forma: il 3 marzo si affronteranno Como e Inter, mentre il giorno successivo, il 4 marzo, Lazio e Atalanta si sfideranno per un posto in finale. La Lega Serie A ha comunicato le date, ma resta un nodo cruciale: la definizione del calendario dei match di ritorno, vincolata agli impegni europei di Inter e Atalanta. Como-Inter e Lazio-Atalanta: Il Programma delle Sfide. La prima sfida, in programma allo stadio Sinigaglia, vedrà il Como ospitare l’Inter il 3 marzo alle 21:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera si gioca la prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter.

Questa sera si aprono le semifinali di Coppa Italia con Inter e Lazio che affrontano Como e Atalanta.

Coppa Italia: il 3 marzo Como-Inter, il 4 Lazio-AtalantaLa Lega Serie A ha reso noto il programma delle semifinali di Coppa Italia. Martedì 3 marzo si comincia con Como-Inter, alle 21.00, seguita mercoledì alla stessa ora da Lazio-Atalanta. (ANSA) ... ansa.it

Napoli-Como: 7-8, i lariani passano ai rigori. Errori di Lukaku e LobotkaNapoli-Como, quarti di finale di Coppa Italia: diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali, risultato e marcatori in tempo reale. areanapoli.it