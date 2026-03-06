È morto il bimbo di un anno arrivato in arresto cardiaco all'ospedale Santobono di Napoli

Un bambino di un anno, originario della provincia di Benevento, è deceduto all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo era stato portato in ospedale lo scorso 4 marzo dopo un arresto cardiaco, era stato inizialmente salvato all’ospedale sannita e successivamente trasferito in condizioni critiche a Napoli. La sua morte è avvenuta nelle ultime ore.

