Domenico morto il bimbo col cuore bruciato | arresto cardiaco all' alba

Domenico, il bambino con il cuore danneggiato dal ghiaccio secco, è morto a causa di un arresto cardiaco avvenuto all’alba. La sua famiglia ha vissuto giorni di angoscia, temendo per la sua vita dopo l’incidente durante il trapianto. Il piccolo era stato sottoposto all’intervento con speranze di guarigione, ma il grave errore ha portato al tragico epilogo. La notizia si diffonde tra i vicini, che ricordano il sorriso del bambino.

L'atroce calvario di Domenico è finito, è morto il bimbo con il cuore bruciato dal ghiaccio secco, vittima di un terrificante errore nel trapianto che avrebbe dovuto salvargli la vita. Una storia, lacerante, che ha sconvolto l'Italia. Il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale Monaldi di Napoli nella prima mattina di oggi, sabato 21 febbraio,, chiudendo una vicenda dolorosa iniziata il 23 dicembre 2025, quando al piccolo era stato impiantato un organo danneggiato durante il trasporto. "Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È finita. Ora devo andare sopra". Con queste parole, riportate da La Repubblica, l’avvocato della famiglia ha di fatto confermato ai cronisti la morte del bambino.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

