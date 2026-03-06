Dybala ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico nelle prossime ore e resterà fermo per circa un mese. In clinica si è presentato anche Totti, mentre Gasperini dovrà fare a meno dell’argentino almeno fino alla fine di settembre dopo l’ultima problematica fisica. La squadra si prepara a gestire l’assenza del giocatore per un periodo di recupero.

Fine della Joya, almeno per ora. Paulo Dybala, infatti, si è arreso e dopo l’ennesimo stop al ginocchio ha dato il via libera all’operazione già prospettata dallo staff medico un mese e mezzo fa. Dopo tante ecografie e risonanze, tre solo negli ultimi giorni, visto che il dolore non passa, dopo un ultimo consulto si è deciso di intervenire per capire dall’interno dell’articolazione cosa abbia il giocatore e cosa lo spinge a provare dolore quando effettua i cambi di direzione. E l’operazione andrà in scena già in queste ore. Ieri infatti Dybala ha risentito la scossa al ginocchio nel suo primo allenamento in gruppo della settimana che doveva portarlo tra i titolari nella sfida al Genoa di domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala ha deciso: si opera nelle prossime ore, un mese di stop. E in clinica spunta Totti

Iran: “Pronti a rispondere in modo deciso a Israele e Usa”. Media: “Possibile attacco nelle prossime 24 ore”. news in direttaLe ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso.

Leggi anche: Tudor Tottenham, l’ex Juve ha detto sì agli Spurs: annuncio atteso nelle prossime ore. I dettagli dell’accordo

Tutti gli aggiornamenti su Dybala ha deciso si opera nelle....

Temi più discussi: Roma, Gasp non rinuncia mai alla coppia Cristante-Koné. Soulé e Dybala ancora a parte; Roma, Dybala ha deciso: si opera! La data e i tempi di recupero; Gasperini all’attacco della Juve, match point Champions. Dybala scalda i motori; Scricchiola il ginocchio. Dybala e il club hanno deciso: Oggi l'argentino si opera. -.

Dybala, oggi la verità: intervento in artroscopia per capire cosa ha il ginocchioDopo tre risonanze, col dolore che non passa, in mattinata operazione diagnostica per verificare le condizioni dell'argentino ... corrieredellosport.it

Dybala, oggi l’operazione al ginocchioDopo settimane di calvario per il dolore che lo affligge dalla fine di gennaio, ha deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico ... msn.com

Infortunio Dybala: ipotesi operazione Ecco la decisione --> https://www.romanews.eu/infortunio-dybala-operazione-ginocchio-recupero/ #ASRoma #RomanewsEU #Dybala - facebook.com facebook

La giornata giallorossa - Altro stop per #Dybala, parla #Gasperini. #Colombo arbitra #GenoaRoma #ASRoma x.com