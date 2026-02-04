Lorenzo Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento al piede a Napoli. Il club ha annunciato ufficialmente l’operazione, che servirà a risolvere un problema pregresso. Il suo stop durerà circa un mese e mezzo, durante il quale il giocatore si concentrerà sulla riabilitazione.

Giovanni Di Lorenzo si opererà. A comunicarlo è stato il Napoli, che con una nota ha annunciato la decisione del capitano di sottoporsi a un intervento chirurgico al piede sinistro. Il calciatore ha scelto di sfruttare il periodo di stop, stimato tra i quaranta ai sessanta giorni, causato dal trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Dopo il grande spavento iniziale, con Antonio Conte che aveva parlato anche di un possibile interessamento del crociato, era arrivato il sollievo per una diagnosi meno grave del previsto. La notizia dell’operazione, però, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, Di Lorenzo si opera al piede dopo l'infortunio al ginocchio

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro.

Durante il primo tempo della partita tra Napoli e Fiorentina, il capitano Giovanni Di Lorenzo si è infortunato al ginocchio sinistro.

