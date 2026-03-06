Dybala Operato a Villa Stuart | Fuori 45 Giorni Stagione a Rischio

Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico presso la clinica Villa Stuart per la rimozione del menisco esterno del ginocchio sinistro. L'operazione, che ha coinvolto il calciatore, durerà circa 45 giorni di stop, mettendo a rischio la sua partecipazione alla restante parte della stagione. La decisione di intervenire è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

. Il calvario di Paulo Dybala giunge al capolinea chirurgico: la Joya è stata operata questa mattina presso la clinica Villa Stuart per la rimozione del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’intervento in artroscopia, resosi inevitabile dopo la parziale lesione riscontrata nell’allenamento di giovedì, chiude un mese di agonia sportiva iniziato lo scorso 25 gennaio contro il Milan. Nonostante i tentativi estremi di terapia conservativa e agopuntura, l’infiammazione non è mai rientrata, trasformando la convocazione simbolica di domenica scorsa nell’ultimo atto di una resistenza vana prima del definitivo forfait. Il timing dell’infortunio è una beffa atroce per l’attaccante argentino, reduce dalla settimana più dolce della sua vita privata per la nascita del primo figlio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

