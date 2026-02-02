Di Lorenzo fuori dalle sei alle otto settimane oggi consulto a Villa Stuart
Oggi Di Lorenzo si è sottoposto a un consulto a Villa Stuart. Il calciatore resta fuori dal campo almeno un mese e mezzo, anche se c’è un po’ di sollievo per il fatto che non si sono aggravate le sue condizioni. I tempi di recupero si allungano, ma almeno si sa quanto dovrà aspettare prima di tornare in campo.
Sollievo per Di Lorenzo ma anche la consapevolezza che il capitano rimarrà fuori almeno un mese e mezzo. Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: La risonanza ha escluso la rottura dei crociati – anteriore o posteriore – e di conseguenza anche il rischio di un intervento serio e problematico. Oggi il capitano si recherà a Villa Stuart, a Roma, per la valutazione decisiva con il professor Mariani. Incrocerà Alisson, il nuovo acquisto, e lo accoglierà. Con fiducia rinnovata e tempistiche di recupero che, se tutto andrà come deve anche dopo la visita specialistica, potrebbero aggirarsi intorno al mese e mezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
