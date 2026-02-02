di lorenzo fuori dalle sei alle otto settimane oggi consulto a villa stuart

Oggi Di Lorenzo si è sottoposto a un consulto a Villa Stuart. Il calciatore resta fuori dal campo almeno un mese e mezzo, anche se c’è un po’ di sollievo per il fatto che non si sono aggravate le sue condizioni. I tempi di recupero si allungano, ma almeno si sa quanto dovrà aspettare prima di tornare in campo.

Sollievo per Di Lorenzo ma anche la consapevolezza che il capitano rimarrà fuori almeno un mese e mezzo. Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: La riso­nanza ha escluso la rot­tura dei cro­ciati – ante­riore o poste­riore – e di con­se­guenza anche il rischio di un inter­vento serio e pro­ble­ma­tico. Oggi il capi­tano si recherà a Villa Stuart, a Roma, per la valu­ta­zione deci­siva con il pro­fes­sor Mariani. Incro­cerà Alis­son, il nuovo acqui­sto, e lo acco­glierà. Con fidu­cia rin­no­vata e tem­pi­sti­che di recu­pero che, se tutto andrà come deve anche dopo la visita spe­cia­li­stica, potreb­bero aggi­rarsi intorno al mese e mezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si trova a Villa Stuart per un consulto medico dopo l’infortunio.

Giovanni Di Lorenzo si è infortunato ieri sera a Castel Volturno, durante la partita contro la Fiorentina.

