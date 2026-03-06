Dybala sotto i ferri | artroscopia d’urgenza e giallo Totti a Villa Stuart

Paulo Dybala si è sottoposto a un intervento di artroscopia d’urgenza a Villa Stuart. La procedura è stata eseguita poche ore prima di un atteso ritorno tra i titolari, interrompendo bruscamente la sua stagione. La vicenda ha attirato l’attenzione anche sul coinvolgimento di Totti, presente al centro medico durante l’intervento.

A poche ore da quello che doveva essere il rientro trionfale tra i titolari, il sipario sulla stagione di Paulo Dybala subisce un arresto brusco e drammatico. Nella mattinata di oggi, la “Joya” si è arresa all’evidenza clinica: dopo l’ennesima fitta acuta al ginocchio avvertita durante la seduta di ieri — la prima in gruppo della settimana — l’attaccante argentino ha dato il via libera all’intervento chirurgico. Una decisione sofferta, maturata dopo un mese e mezzo di terapie conservative che non hanno sortito gli effetti sperati. Tre risonanze magnetiche negli ultimi tre giorni hanno confermato l’impossibilità di proseguire senza un’indagine diretta dell’articolazione, spingendo lo staff medico di Trigoria a optare per un’operazione in artroscopia per individuare l’origine del dolore nei cambi di direzione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

