Dybala infortunato lungo stop per l’attaccante della Roma

Paulo Dybala sarà fuori dal campo per circa due mesi a causa di un infortunio. L’attaccante della Roma non potrà partecipare alle partite della squadra durante questo periodo. La società ha annunciato il lungo stop senza specificare ulteriori dettagli sulla natura dell’infortunio o sui tempi di recupero. La sua assenza si farà sicuramente sentire nel calendario delle prossime settimane.

Niente Paulo Dybala per la Roma. Per i prossimi due mesi circa, l’attaccante giallorosso non potrà giocare. L’argentino è stato sottoposto oggi, 6 marzo, ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro perché tutti gli esami diagnostici precedenti non evidenziavano patologie. L’esame ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà quindi seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane. La sua assenza rappresenta una tegola non da poco per Gian Piero Gasperini, che non lo avrà a disposizione in match clou come l’andata e il ritorno di Europa League contro il Bologna. Per... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Dybala infortunato: le condizioni del ginocchio preoccupano la RomaLe condizioni di Paulo Dybala restano al centro delle attenzioni, con il ginocchio sinistro che continua a provocare fastidi e a influenzare la...

DYBALA SI È INFORTUNATO DI NUOVO!! SONO STANCO. #dybala #roma #infortunio

Oggi per Paulo Dybala intervento in artroscopia esplorativa al ginocchio sinistro infortunato. Intervento a Villa Stuart con il Prof Mariani. #Dybala x.com

Infortunio Dybala: conclusa l’operazione a Villa Stuart, stop di almeno 45 giorni! #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook