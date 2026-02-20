Dybala infortunato | le condizioni del ginocchio preoccupano la Roma

Paulo Dybala si è infortunato durante l’ultimo allenamento, a causa di un dolore persistente al ginocchio sinistro. La Roma ha confermato che il giocatore ha subito un trauma e sta effettuando esami approfonditi per capire l’entità dell’infortunio. I medici sono preoccupati per la possibilità di uno stiramento o di una lesione ai legamenti, che potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverse settimane. La società aspetta i risultati degli esami per decidere il da farsi, mentre i tifosi sperano in una pronta guarigione.

Le condizioni di Paulo Dybala restano al centro delle attenzioni, con il ginocchio sinistro che continua a provocare fastidi e a influenzare la disponibilità dell'attaccante. Nonostante esami strumentali iniziali dall'esito positivo, il dolore permane e impedisce un pieno rientro in gruppo. La gestione del recupero è affidata a una rete di specialisti che valuta la situazione quotidianamente, mantenendo la cautela necessaria per evitare ricadute e per decidere i tempi di reinserimento in campo. La situazione viene costantemente monitorata dal team medico, con esami strumentali eseguiti all'inizio della settimana e confronti regolari con i professionisti coinvolti.