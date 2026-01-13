Christian Hogue, noto modello statunitense, è stato arrestato in Tennessee con l’accusa di aggressione aggravata. Secondo quanto riportato, l’incidente sarebbe avvenuto durante un contatto in un parco per cani, con Hogue che si difende affermando che l’altro uomo avrebbe colpito il suo cane. L’episodio è sotto indagine, mentre le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto.

Uno dei modelli americani più apprezzati nel mondo, Christian Hogue, è stato arrestato con l’accusa di aggressione, dopo aver presumibilmente essere coinvolto in una aggressione con un altro uomo, in un parco per cani del Tennessee. Lo riporta TMZ. I procuratori della contea di Davidson affermano che la polizia è intervenuta allo Shelby Dog Park di Nashville ad agosto, in seguito a una chiamata per una rissa e quando sono arrivati, un uomo ha detto loro di aver avuto uno scontro fisico con il modello. Secondo nuovi documenti legali, ottenuti sempre da TMZ, i pubblici ministeri sostengono che Christian “abbia afferrato l’uomo da dietro, lo abbia gettato a terra e lo abbia bloccato alla testa con una presa, dopo che i loro cani erano diventati aggressivi tra loro e l’uomo aveva tentato di separarli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha tentato di strangolarmi”: il modello Christian Hogue arrestato per aggressione aggravata in un parco. Lui si difende: “Quell’uomo ha preso a pugni il mio cane”

