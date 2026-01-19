Riccardo Salvagno Lady Bruneth e quell' ultimo incontro | Ha minacciato di uccidere anche me È ossessionato da un video che io non ho

Riccardo Salvagno e Lady Bruneth sono coinvolti in un episodio in cui Salvagno avrebbe minacciato Bruneth, dichiarando di essere un poliziotto e di poter agire contro di lei. Durante un ultimo incontro, Salvagno avrebbe espresso un’ossessione per un video che Bruneth sostiene di non possedere. Questo fatto ha sollevato preoccupazioni e richiede un’analisi approfondita delle dinamiche tra le parti coinvolte.

«Salvagno ha minacciato anche me. L’ultima volta che ci siamo visti mi ha detto: “Tu lo sai chi sono io? Sai che sono un poliziotto? Sai cosa posso farti se voglio? Io ti ammazzo”». A parlare è Lady Bruneth, la transessuale citata nell’interrogatorio di garanzia da Riccardo Salvagno, il vigile urbano in carcere con l’accusa di aver ucciso il 25enne Sergiu Tarna il 31 dicembre scorso. Domani Lady Bruneth verrà sentita dai carabinieri, su incarico del pm Christian Del Turco, titolare dell’inchiesta. Lady Bruneth, il vigile Riccardo Salvagno sostiene lei abbia girato un video, mentre stavate avendo un rapporto, lo scorso 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Omicidio del barman, un video a sfondo sessuale girato nel locale tra i possibili moventi: «Riccardo Salvagno temeva che fosse diffuso»

Indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo assassinato nella notte di Capodanno, hanno preso in esame anche un video a sfondo sessuale registrato nel locale. Si ipotizza che la diffusione di tale materiale potesse rappresentare uno dei motivi del delitto. Riccardo Salvagno, tra i sospettati, avrebbe temuto che quel video diventasse pubblico, alimentando i sospetti e introducendo nuove possibili motivazioni nell’indagine.

«Sergiu Tarna ricattava Riccardo Salvagno con un video gay»

Recentemente, è emerso che Sergiu Tarna avrebbe ricattato Riccardo Salvagno utilizzando un video a contenuto gay, protraendo questa pressione nel tempo. La notizia, riportata dal Gazzettino, apre un dibattito sulle modalità di ricatto e sui rischi legati alla diffusione di materiali privati. La vicenda evidenzia l'importanza di sensibilizzare su temi di privacy e rispetto, anche in contesti di controversie personali.

