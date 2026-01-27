Taratata torna su Canale 5 con due serate evento, condotte da Paolo Bonolis. Le serate vedranno la partecipazione di un cast stellare, offrendo un’occasione unica per gli appassionati di musica dal vivo. L’evento si propone di riportare la musica al centro dell’attenzione, con un format ricco di sorprese e performance di alto livello.

Taratata – Al centro della musica torna protagonista con due imperdibili serate evento che andranno prossimamente in onda in prima serata su Canale 5. Alla guida dello show, l’eclettico e straordinario Paolo Bonolis, pronto ad accompagnare il pubblico in un viaggio unico nella grande musica dal vivo. Le serate evento si terranno domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 dalla ChorusLife Arena di Bergamo, con un cast stellare e performance esclusive che celebrano l’essenza più autentica della musica. Taratata 2026: date, location e messa in onda. Dopo il grande successo internazionale, Taratata torna in Italia con un nuovo capitolo che unisce qualità artistica, sperimentazione e libertà espressiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Taratata torna su Canale 5: due serate evento con Paolo Bonolis e un cast stellare

Taratata torna in onda su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis, dopo quasi 25 anni dall’ultima edizione trasmessa su Rai 1.

