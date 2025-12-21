Genova si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con una doppia serata che trasformerà il cuore della città in un grande palcoscenico a cielo aperto, per far vivere a cittadini e turisti una festa indimenticabile.Le parole della sindaca Silvia Salis"La grande musica sarà assoluta protagonista del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Capodanno 2026 a Genova: due giorni di musica tra Albertino e i Pinguini Tattici Nucleari

Leggi anche: Capodanno: il programma completo tra Pinguini Tattici Nucleari e Genova 2026 Party

Leggi anche: Capodanno 2026, è ufficiale: a Genova i Pinguini Tattici Nucleari in concerto gratis

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capodanno a Genova con i Pinguini Tattici Nucleari!; Capodanno in piazza tra musica e fuochi d'artificio: gli eventi a Genova e provincia; Capodanno 2026, i concerti da non perdere: da Alfa a Ghali; Circuito Cinema Genova: due titoli in più per festeggiare Capodanno 2026 con film e brindisi a mezzanotte.

Capodanno 2026 a Genova: due giorni di musica tra Albertino e i Pinguini Tattici Nucleari - Dj set al Porto Antico il 30 dicembre e grande concerto gratuito in piazza della Vittoria la notte di San Silvestro ... genovatoday.it