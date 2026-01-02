Capodanno in musica il teatro Cilea accende il 2026 con Strauss e Puccini

Il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria apre il 2026 con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno, offrendo un evento musicale dedicato a Strauss e Puccini. Un’occasione per accogliere il nuovo anno all’insegna della musica classica, consolidando il ruolo del teatro come punto di riferimento culturale della città. Un inizio di anno sobrio e di qualità per la comunità reggina.

Uno splendido inizio del 2026 per Reggio Calabria, che ha celebrato il nuovo anno con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno al Teatro Francesco Cilea, appuntamento ormai imprescindibile della vita culturale cittadina. Un evento capace di unire eleganza, tradizione e grande musica, accolto da. Tutto esaurito al Teatro Cilea per il tradizionale concerto di Capodanno della; Gran Concerto di Capodanno 2026 a Reggio, doppio appuntamento al Cilea; Gran Concerto di Capodanno 2026: doppio appuntamento con l'Orchestra del Teatro Cilea; Doppio spettacolo e ingresso gratuito per il concerto di Capodanno a Reggio Calabria. Gran Concerto di Capodanno 2026 a Reggio, doppio appuntamento al Cilea - Il programma musicale promette un viaggio emozionante tra le più celebri pagine della musica classica e operistica.

