Droga nelle scuole due studenti segnalati dopo i controlli della polizia

La Polizia di Stato ha effettuato ieri controlli straordinari nelle scuole del capoluogo, nell'ambito del progetto ministeriale

L'operazione, disposta direttamente dal Questore della Provincia di Frosinone, ha visto l'impiego sinergico del personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico All'interno di un secondo istituto, il fiuto del cane antidroga "Odina" ha puntato due studenti. Sottoposti a un controllo più approfondito, i giovani sono stati trovati in effettivo possesso di hashish. Nei loro confronti è scattato il sequestro della sostanza e l'avvio della procedura di segnalazione amministrativa alla locale Prefettura, come previsto dalla normativa vigente sugli stupefacenti.

