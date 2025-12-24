sarno arrestato un 22enne per spaccio sequestrato oltre mezzo chilo di hashish

Tempo di lettura: 2 minuti Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella serata del 16 dicembre u.s., gli agenti del Commissariato di P.S. di Sarno, unitamente a personale del Servizio Centrale Operativo – Sezione Investigativa di Salerno – hanno tratto in arresto un giovane sarnese di 22 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto a seguito di una mirata attività di repressione condotta nel centro cittadino di Sarno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

