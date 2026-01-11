Pregiudicato con obbligo di firma apre minimarket della droga in casa

A Afragola, in provincia di Napoli, un uomo di 31 anni, con precedenti e sottoposto all’obbligo di firma, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella propria abitazione. L’episodio ha portato all’arresto da parte della polizia di Stato, che ha sequestrato la droga e ha applicato le misure previste dalla legge. L’evento si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità e al traffico di sostanze illecite.

