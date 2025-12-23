Droga nascosta in casa | 18enne dai domiciliari all’obbligo di firma
Tempo di lettura: < 1 minuto El Joudi Walid, 18 anni, arrestato ieri dai Carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è comparso oggi davanti al Gip per l’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto la scarcerazione del giovane, revocando la misura degli arresti domiciliari e applicando in sostituzione l’obbligo di firma due volte a settimana. Il 18enne, difeso dall’avvocato Antonio Leone, era stato arrestato a seguito di una perquisizione domiciliare nel corso della quale erano stati rinvenuti 300 grammi di marijuana, 150 grammi di crack e 5 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Grottaminarda, arresto per droga: attenuati i domiciliari, scatta l’obbligo di firma
Leggi anche: La droga nascosta nel sottosella dello scooter: denunciato 18enne
Quarticciolo, droga nascosta tra alberi e motorini. Carabinieri aggrediti con calci e pugni; Quasi mezzo chilo di erba nascosto in casa, il cane Aron fiuta tutto e scatta l'arresto; Coca nascosta tra le tegole. Spaccia in tutta la provincia. Arrestato pusher 44enne; Vendeva droga che teneva nascosta in cas, all'interno del proprio camper. Arrestato spacciatore dalla Polizia Locale.
San Salvatore Telesino, droga in casa: arrestato 18enne - Un 18enne di origini marocchine è stato arrestato nella tarda mattinata di oggi a San Salvatore Telesino dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita con l’accusa di detenzione di sostanze stupe ... ntr24.tv
Droga nascosta in casa. Restano in cella i giovanissimi. La Procura cerca i loro contatti - Restano in carcere i due giovani ascolani arrestati giovedì dagli agenti della squadra mobile della Questura di Ascoli perché trovati in possesso di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti ... ilrestodelcarlino.it
Sorpreso con dosi di droga in casa: arrestato 18 enne - Nel corso del controllo domiciliare, il giovane “segnalato”, 18enne, indicando il cassetto di un mobile nella sua stanza, ha ammesso di essere in possesso di una modica quantità di sostanza ... grandangoloagrigento.it
OLEVAANO SUL TUSCIANO, COCAINA NASCOSTA NELLA MACCHINETTA DEL CAFFÈ: UN ARRESTO Droga occultata dentro una `: è il dettaglio emerso durante un’operazione della a - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.