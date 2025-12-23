Droga nascosta in casa | 18enne dai domiciliari all’obbligo di firma

Tempo di lettura: < 1 minuto El Joudi Walid, 18 anni, arrestato ieri dai Carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è comparso oggi davanti al Gip per l’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto la scarcerazione del giovane, revocando la misura degli arresti domiciliari e applicando in sostituzione l’obbligo di firma due volte a settimana. Il 18enne, difeso dall’avvocato Antonio Leone, era stato arrestato a seguito di una perquisizione domiciliare nel corso della quale erano stati rinvenuti 300 grammi di marijuana, 150 grammi di crack e 5 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

