Chili di droga armi e soldi in contanti | ecco cosa nascondeva un palazzo popolare di Giostra

Durante un controllo nei pressi di una palazzina popolare di Giostra, i carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti, armi e ingenti somme di denaro contante. L’operazione ha coinvolto anche unità specializzate del Nucleo Cinofili di Nicolosi, che hanno contribuito alla perquisizione. La scoperta ha portato all’accesso all’interno dell’edificio, rivelando elementi di interesse nelle indagini in corso.

Droga, armi e soldi in contanti nella "pancia" di una palazzina popolare di Giostra. Questa la scoperta dei carabinieri che ieri hanno intensificato i controlli per le strade cittadine, avvalendosi anche del supporto delle unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi. Gli uomini della.