Deve scontare due anni per droga | i carabinieri di Campogalliano arrestano un 43enne

Un 43enne di origine tunisina, condannato per droga, è stato arrestato dai carabinieri di Campogalliano perché doveva scontare due anni di carcere. I militari hanno individuato l’uomo in un appartamento del paese e hanno eseguito l’ordine del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che aveva emesso la sentenza di detenzione.

I militari lo hanno prelevato dalla sua abitazione, dove si trovava già ai domiciliari per altri motivi, per trasferirlo presso la Casa Circondariale di Modena I carabinieri della Stazione di Campogalliano hanno rintracciato e arrestato un uomo di 43 anni, di origine tunisina, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. L'uomo deve scontare una pena residua di 2 anni e 2 mesi di reclusione per reati di spaccio di stupefacenti commessi nel 2024 in provincia di Modena. I militari lo hanno prelevato dalla sua abitazione, dove si trovava già ai domiciliari per altri motivi, per trasferirlo presso la Casa Circondariale di Modena.