Auto in collisione con ambulanza si scontra contro vetrina di negozio

Un’auto in corsa si schianta contro una vetrina di un bar, dopo aver tamponato un’ambulanza in movimento. L’incidente è avvenuto questa mattina nel cuore di Genova, vicino a corso Europa. La vettura ha perso il controllo e si è infilata contro la vetrina, che si è frantumata. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, mentre i soccorritori hanno assistito i feriti. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi, ma il traffico è tornato lento nel centro cittadino.

**Un’auto, in corsa verso un’ambulanza in emergenza, finisce contro una vetrina di un bar in pieno corso Europa a Genova. È successo mercoledì sera, intorno alle 21.30.** L’incidente è stato violento, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolute. La vettura, che era in movimento da via Timavo, ha perso il controllo e ha urtato l’ambulanza in servizio, causando un forte impatto. Questo ha portato alla fine della corsa del veicolo, che si è fermato proprio davanti alla finestra della sala bar, chiusa all’epoca dell’impatto. Nessun passante è rimasto ferito, ma una donna, in seguito all’incidente, è stata portata in codice verde presso l’ospedale San Martino, grazie all’intervento della Croce Gialla. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Auto in collisione con ambulanza si scontra contro vetrina di negozio Approfondimenti su Genova CorsoEuropa Ubriaco finisce con l’auto dentro alla vetrina di un negozio in pieno centro / Video Un incidente si è verificato a Reggio Emilia il 24 gennaio 2026, quando un'auto, guidata da un uomo in stato di ebbrezza, è finita all’interno del negozio di abbigliamento ‘Barney’, rompendo una vetrina. Incidente mortale a Secondigliano: scooter si scontra con crossover e finisce contro le auto in sosta Un incidente mortale si è verificato a Secondigliano, domenica 28 dicembre. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Genova CorsoEuropa Argomenti discussi: Collisione sfiorata in via Bedani. Autocisterna ’spiaggiata’ nel fosso. Conducente illeso, attimi di paura; Collisione con la Guardia costiera greca, muoiono 15 migranti a largo di Chios; Incidente in piazzetta Verdi: danni anche per auto in sosta; La sconfitta dell’improvvisazione. Fuori strada con l’auto: abbatte semaforo e sfonda muroSinistro stradale nella tarda mattinata all’intersezione tra via Alcide De Gasperi e via Poli, dove due autovetture sono entrate in collisione mentre il semaforo risultava regolarmente funzionante. Se ... trnews.it Il miracolo di Xpeng P7: auto salva il proprietario in un incidente con un trenoLe immagini impressionanti di una Xpeng P7 travolta da un treno: la vettura cinese ha retto l'urto e il proprietario ne è uscito illeso. auto.everyeye.it Due autovetture sono entrate in collisione all'altezza di via De Gasperi facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.