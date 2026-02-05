Auto scontra ambulanza e finisce contro una vetrina

Un’auto ha sbandato e si è schiantata contro un’ambulanza, finendo poi contro una vetrina. L’incidente è avvenuto ieri sera, in corso Europa, nel centro di Genova. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito, anche se i soccorritori sono intervenuti per verificare le condizioni di tutti i coinvolti. La polizia ha bloccatto il traffico per alcune ore mentre si ricostruivano le cause dello scontro.

Impressionante incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, in corso Europa a Genova. È successo dopo le 21,30, quando un'auto proveniente da via Timavo ha scontrato per motivi da chiarire un'ambulanza che stava procedendo lungo corso Europa a sirene spiegate per un'urgenza.

