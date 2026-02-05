Auto scontra ambulanza e finisce contro una vetrina
Un’auto ha sbandato e si è schiantata contro un’ambulanza, finendo poi contro una vetrina. L’incidente è avvenuto ieri sera, in corso Europa, nel centro di Genova. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito, anche se i soccorritori sono intervenuti per verificare le condizioni di tutti i coinvolti. La polizia ha bloccatto il traffico per alcune ore mentre si ricostruivano le cause dello scontro.
Impressionante incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, in corso Europa a Genova. È successo dopo le 21,30, quando un'auto proveniente da via Timavo ha scontrato per motivi da chiarire un'ambulanza che stava procedendo lungo corso Europa a sirene spiegate per un'urgenza.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Auto in collisione con ambulanza si scontra contro vetrina di negozio
Un’auto in corsa si schianta contro una vetrina di un bar, dopo aver tamponato un’ambulanza in movimento.
Incidente mortale a Secondigliano: scooter si scontra con crossover e finisce contro le auto in sosta
Un incidente mortale si è verificato a Secondigliano, domenica 28 dicembre.
Bimbo nasce in auto, ambulanza fa incidente
Si addormenta alla guida e si scontra con un'altra auto. Ecco cosa è successo facebook
