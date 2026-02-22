Il lusso dei quartieri esclusivi di Firenze riflette il modo di vivere dei ricchi cittadini, che frequentano club riservati e praticano hobby costosi. La causa risiede nelle loro abitudini quotidiane, come darsi appuntamenti in locali di fascia alta o dedicarsi a attività sportive di élite. Queste routine dimostrano chiaramente come la ricchezza si manifesti nella scelta di spazi e passatempi esclusivi. Molti di loro preferiscono mantenere uno stile di vita lontano dalla massa.

Firenze sta diventando sempre più una città per persone benestanti. Ecco chi sono i paperoni di Firenze, quali circoli frequentano e le zone in cui abitano. Tra rette da capogiro per il collegio dei figli e residenze di lusso Se cene stellate e notti con drink ricercati e bottiglie pregiate possono essere assaporate dai più almeno come esperienza una tantum, ci sono routine quotidiane in base alle quali pesare realmente la ricchezza di una persona. Magari danno poco nell'occhio ma incidono veramente tanto. Rette da 26mila euro, studenti vip, lezioni in villa. Vi porto nelle scuole di lusso di Firenze 6. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Case di lusso, circoli esclusivi, redditi stellari e scuole d'élite: dove (e come) vivono i ricchi a Torino

Da dittatore a oculista per ricchi: l'esilio moscovita di Assad, tra quartieri esclusivi e isolamento forzatoL'ex dittatore siriano Bashar al-Assad vive un esilio di lusso a Mosca, lontano dai festeggiamenti in Siria per il primo anniversario della caduta del suo regime.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quartieri vip, club e hobby esclusivi. Vi racconto come (e dove) vivono i ricchi fiorentini; Danza Country Western Standard - Gara di qualificazione.

Quartieri vip, club e hobby esclusivi. Vi racconto come (e dove) vivono i ricchi fiorentiniFirenze sta diventando sempre più una città per persone benestanti. Ecco chi sono i paperoni di Firenze, quali circoli frequentano e le zone in cui abitano. Tra rette da capogiro per il collegio dei f ... firenzetoday.it

Napoli: droga e clan ai Quartieri spagnoli, clienti vip accusati di favoreggiamentoNella migliore delle ipotesi hanno taciuto, limitandosi a una alzata di spalle. In altri casi, hanno dichiarato di non aver mai attivato contatti sospetti. Non sapevano che erano stati intercettati, ... ilmattino.it

Doppia operazione della Polizia Locale di Napoli nei quartieri di Piscinola e Secondigliano, nell’ambito di controlli mirati alla tutela ambientale e al contrasto degli illeciti edilizi - facebook.com facebook