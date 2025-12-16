Ventenne ubriaca al Pronto soccorso | calci pugni e graffi ai sanitari prima di essere arrestata

Una giovane donna di 20 anni è stata arrestata al Pronto Soccorso del Bufalini di Cesena dopo aver aggredito il personale sanitario, opponendo resistenza e provocando lesioni. L'episodio si aggiunge a una serie di aggressioni contro operatori sanitari, sottolineando le difficoltà di garantire la sicurezza nelle strutture di emergenza.

Si registra ancora una aggressione al personale sanitario del Pronto soccorso del Bufalini di Cesena, i Carabinieri hanno arrestato una 20enne peruviana, accusata di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a chi esercita una professione sanitaria. In pratica la giovane sudamericana si.

