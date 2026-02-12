A Pennadomo una strada interrotta per frana da oltre mezzo secolo | c' è la gara d' appalto per il nuovo ponte

A Pennadomo la strada è bloccata da più di 50 anni a causa di una frana. Ora la Provincia di Chieti ha aperto la gara d’appalto per costruire un nuovo ponte che riaprirà il collegamento. La speranza è che presto si passi dalla carta ai lavori concreti.

Sorgerà sulla strada provinciale 133 "Torricella Peligna – Villa Santa Maria" al km 6+066, per un importo di 2.895.000 euro più Iva; un mese per presentare le offerte La Provincia di Chieti ha bandito la gara d'appalto per la costruzione di un nuovo ponte sulla strada provinciale 133 "Torricella Peligna – Villa Santa Maria" al km 6+066 nel territorio comunale di Pennadomo. L'importo dei lavori ammonta a 2.895.000 euro più Iva. Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 di venerdì 13 marzo, mentre la seduta di gara si terrà alle ore 9.30 di lunedì 16 marzo, nella sede dell'ufficio appalti dell'ente, in corso Marrucino 97, a Chieti.

