Rocco Siffredi ha deciso di agire legalmente contro le attrici che lo hanno accusato di violenza durante le riprese di film pornografici. L’attore, il cui nome civile è Rocco Antonio Tano, ha affidato al suo avvocato la presentazione di querele per diffamazione, in seguito alle dichiarazioni fatte in trasmissione televisiva ‘Le Iene’. La vicenda riguarda le accuse di abusi riportate pubblicamente dalle attrici coinvolte.

Milano, 5 marzo 2026 – Rocco Siffredi denuncia chi lo ha accusato. Il popolare attore pornografico, all'anagrafe Rocco Antonio Tano, ha dato mandato al suo legale di querelare per diffamazione le attrici che alla trasmissione tv ‘Le Iene’ hanno parlato di presunti abusi durante le riprese dei film. Stando a quanto risulta al Giorno, sono in totale 21, di cui 18 note e 3 ancora da identificare, le persone finite nel mirino del sessantunenne, che ha messo in fila una serie di fatti (in 200 pagine di denuncia) che a suo dire smentirebbero ciò che è stato mandato in onda nei mesi scorsi. Del caso si sta occupando il pm di Milano Marina Petruzzella, che sta coordinando le indagini degli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rocco Siffredi al contrattacco: querelate le attrici hard che lo hanno accusato di violenza

Leggi anche: Elio e le Storie Tese: «Il Concertozzo è la cosa più importante della nostra carriera, vale più di Sanremo e del film hard con Rocco Siffredi»

Rocco Siffredi difende Fabrizio Corona: "Gli hanno tolto i video, bloccato Instagram e chiuso i profili, questa sarebbe libertà di informazione?" - VIDEORocco Siffredi dopo la rimozione dei profili social di Fabrizio Corona: "Tutti dalla sua parte" Dopo la chiusura dei profili social di Fabrizio...