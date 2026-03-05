Rocco Siffredi passa al contrattacco | querelate 21 persone tra cui le Iene

Rocco Siffredi ha deciso di agire legalmente querelando ventuno persone, tra cui due autori del programma televisivo Le Iene. La sua azione legale riguarda accuse e comportamenti ritenuti diffamatori. Tra gli querelati ci sono anche altri soggetti coinvolti nelle vicende contro cui Siffredi ha presentato le denunce. La vicenda si sviluppa in ambito giudiziario e coinvolge diverse parti.

Rocco Siffredi passa al contrattacco ed impugna le armi legali. Il celebre attore porno, infatti, ha querelato per diffamazione 21 persone, fra cui due autori della trasmissione televisiva Le Iene, per una serie di servizi nei quali sono stati ipotizzati abusi e violenze da parte del divo a luci rosse su attrici di video hard. Come riporta Il Messaggero, Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Tano, ha depositato presso la Procura di Milano una maxi-querela di oltre duecento pagine per difendersi da quella che nelle carte viene definita una "campagna studiata a tavolino" per distruggere la sua immagine. Assistito dall'avvocata Rossella Gallo, l'attore ha denunciato per diffamazione 21 persone, tra cui due autori del programma televisivo Le Iene.