Vietri prende forma lo spiazzale sottostante la caserma dei Carabinieri
Lavori quasi ultimati per la realizzazione dello spiazzale sottostante la caserma dei Carabinieri in via Pellegrino, nella frazione Marina di Vietri sul Mare. I lavoriCon i lavori effettuati è stata sostituita la pavimentazione in asfalto con una in cemento decorato, che riprende il design. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
