Raspadori uomo mercato assoluto | Roma favorita ma è nel mirino pure di Napoli e Atalanta

Giacomo Raspadori, attualmente all'Atletico Madrid, potrebbe tornare in Serie A durante il mercato di gennaio. Roma, Napoli e Atalanta sono le principali pretendenti, tutte interessate alle sue capacità offensive. La situazione è in evoluzione, con le trattative che si intensificano, offrendo diverse opzioni per il futuro dell’attaccante della Nazionale.

Giacomo Raspadori è un calciatore dell'Atletico Madrid, ma potrebbe tornare presto in Serie A. L'attaccante della Nazionale è un obiettivo in questo mercato di gennaio di Roma, Napoli e Atalanta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Roma, Raspadori torna nel mirino: contatti avviati Leggi anche: Roma, Raspadori resta nel mirino: trattativa aperta con l’Atletico Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Raspadori-Roma, Pedullà: Ecco cosa manca per chiudere, tentativo forte dell'Atalanta: la posizione di Jack; Giuliani: Napoli, dominio assoluto. Negli azzurri c'è un uomo simbolo. Raspadori uomo mercato, intanto va in panchina con l'Atletico a San Sebastian - In attesa di sviluppi dal mercato, Giacomo Raspadori viene portato in panchina da Diego Simeone per la sfida che vede l'Atlético Madrid impegnato. tuttomercatoweb.com

Raspadori uomo mercato: l’Atletico Madrid fissa il prezzo e non intende trattare, vuole quella cifra - L’Atletico Madrid non lo giudica incedibile ma ha fissato un prezzo alto per l’eventuale cessione. fanpage.it

Raspadori o Dovbyk, chi serve davvero alla Roma - Raspadori potrebbe essere il colpo in entrata della Roma in questo mercato di gennaio. sportcafe24.com

La Lazio sta provando ad anticipare la Roma per Raspadori ma siamo sicuri di volere un giocatore del genere per sostituire il Taty Raspdori pagato 22 mln dall'Atletico Madrid è l'uomo ideale per la Lazio di Sarri #calciomercato #raspadori #sslazio - facebook.com facebook

L'Atlético Madrid ha raggiunto un accordo con la #AsRoma per il prestito oneroso di Giacomo #Raspadori, con diritto di riscatto a fine stagione. Il giocatore, acquistato dall'Atlético questa estate per un pacchetto complessivo di 22 M + 4 M di bonus, punta a re x.com

