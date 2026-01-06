Raspadori uomo mercato assoluto | Roma favorita ma è nel mirino pure di Napoli e Atalanta

Giacomo Raspadori, attualmente all'Atletico Madrid, potrebbe tornare in Serie A durante il mercato di gennaio. Roma, Napoli e Atalanta sono le principali pretendenti, tutte interessate alle sue capacità offensive. La situazione è in evoluzione, con le trattative che si intensificano, offrendo diverse opzioni per il futuro dell’attaccante della Nazionale.

Giacomo Raspadori è un calciatore dell'Atletico Madrid, ma potrebbe tornare presto in Serie A. L'attaccante della Nazionale è un obiettivo in questo mercato di gennaio di Roma, Napoli e Atalanta. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Raspadori-Roma, Pedullà: Ecco cosa manca per chiudere, tentativo forte dell'Atalanta: la posizione di Jack; Giuliani: Napoli, dominio assoluto. Negli azzurri c'è un uomo simbolo.

