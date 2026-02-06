Al via del Premio ‘Aldo Valleroni’, il palco si trasforma subito in un campo di battaglia tra il gatto, la volpe e il lupo. Fin dal primo momento, gli animali sembrano avere le redini del confronto, creando un’atmosfera tesa e imprevedibile. La scena si svolge a Viareggio, dove gli ospiti assistono a uno spettacolo insolito, con i tre protagonisti che sembrano comandare la scena, anche se qualcuno potrebbe aver messo lo zampino.

Viareggio, 6 febbraio 2026 – Al pronti via è già un duello animalesco fra il gatto, la volpe e il lupo. Sembra una favola di Fedro, in realtà è l’esito (ovviamente provvisorio) della prima tornata di telefonate effettuate a fine primo corso dall’agenzia Comunica Italia. In palio c’è il premio Valleron i che noi della Nazione mettiamo in palio ininterrottamente dal 2001 proprio grazie alla preziosa e insostituibile collaborazione dell’agenzia Comunica Italia. Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate In testa al gradimento dei viareggini e versiliesi ci sono infatti il gatto e la volpe di Jacopo Allegrucci (peraltro vincitore delle nostre due ultime edizioni) tallonato (abbastanza da vicino) dallo spaventosi lupo di Luca Bertozzi che prima di divorare Cappuccetto rosso – con cui a quanto pare ha fatto pace – vorrebbe fare un boccone solo di quella volpe e di quel gatto teleimbonitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio ‘Aldo Valleroni’, comandano gatto, volpe e lupo. Ma il diavolo ci mette lo zampino

Approfondimenti su Premio Aldo Valleroni

Domenica 8 febbraio, alla Casa del Teatro di Faenza, va in scena “Il Gatto e la Volpe (aspettando Mangiafuoco)”.