Dopo la sconfitta contro il Bari, Luca Magnino ha dichiarato che l’unico atteggiamento possibile è guardare avanti. Ha aggiunto che nel campionato in corso non c’è tempo da perdere e che bisogna restare concentrati, nonostante un momento difficile caratterizzato da episodi sfavorevoli che non facilitano la situazione della squadra.

"Questo è un campionato che non ti aspetta, quindi non abbiamo assolutamente il tempo per abbassare la testa o piangerci addosso, anzi sappiamo che è un momento un po’ delicato perché anche gli episodi non ci stanno aiutando. Dobbiamo metterci qualcosa in più e cercare di andare a Catanzaro a ritrovare quella vittoria che ci manca da un po’". Così ha parlato Luca Magnino (nella foto) nel post partita di Bari, dove un match iniziato sotto i migliori auspici è finito con un pesante ko. "C’è grande amarezza perché abbiamo approcciato bene la partita chiudendo il Bari nella propria metà campo con intensità e qualità – ha commentato il centrocampista azzurro –, abbiamo creato tante situazioni per fare gol, poi purtroppo ci sono gli episodi: il Var ci ha annullato un gol per fuorigioco e dopo due minuti c’è stata l’espulsione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo il ko col bari. Luca Magnino : "Conta soltanto guardare avanti»

