Dopo 13 anni | David Rossi non si è suicidato è stato ucciso

Dopo tredici anni, si continua a sostenere che David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi, non si sia suicidato nel 2013, ma sia stato ucciso. Rossi è morto cadendo dalla finestra della sede centrale a Siena il 6 marzo di quell’anno. Le indagini e le ricostruzioni successive hanno alimentato il dibattito sulla sua morte.

Sono trascorsi tredici anni da quel 6 marzo del 2013, data in cui David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi, ha trovato la morte cadendo dalla finestra della sede centrale a Siena. Oggi, nel 2026, una commissione parlamentare d’inchiesta ha presentato una relazione intermedia che esclude definitivamente l’ipotesi del suicidio e stabilisce con certezza che si è trattato di un omicidio. La Procura di Siena è stata invitata ad aprire un fascicolo per omicidio, mentre la famiglia Rossi attende che le indagini vengano affidate a forze di polizia esterne al contesto locale. La figlia dell’ex manager, Carolina Orlandi, ha dichiarato che la prossima tappa fondamentale sarà scoprire le motivazioni dietro il delitto e identificare chi ha voluto la morte del padre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Come sarebbe stato ucciso David Rossi: la videoricostruzione con l’intelligenza artificialeSiena, 6 marzo 2026 – Un filmato propone una ricostruzione di quanto potrebbe essere avvenuto all'interno dell'ufficio di David Rossi nei momenti...

Leggi anche: “David Rossi è stato ucciso”: il verdetto della Commissione parlamentare riapre l’inchiesta

David Rossi: adesso si parla di omicidio (con Davide Vecchi)

Altri aggiornamenti su David Rossi.

Temi più discussi: Morte David Rossi, Commissione d’inchiesta: Preso atto che fu ucciso; Morte David Rossi, il presidente della commissione d'inchiesta: È stato un omicidio e invia le perizie in Procura; Suicidio o omicidio? In 5 punti, i 13 anni di misteri sulla morte di David Rossi; David Rossi è stato ammazzato: dopo 13 anni tutto da rifare per il giallo del manager MPS.

Omicidio David Rossi a Quarto Grado/ Fratello Ranieri vuole risposte dopo 13 anni di teorie allucinantiL'omicidio di David Rossi questa sera negli studi di Quarto Grado, con la presenza del fratello Ranieri in studio: tutti i dettagli ... ilsussidiario.net

Morte di David Rossi, la Commissione d’inchiesta: abbiamo prove tangibili che escludono il suicidio dell’ex manager MpsIl presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci annuncia nuove perizie che escludono il suicidio dell’ex manager Mps. I legali della famiglia chiedono alla Procura di Siena di ... milanofinanza.it

Una corona di alloro è stata collocata sulla tomba di David Rossi dai suoi familiari insieme a una delegazione della commissione parlamentare d’inchiesta. Il gesto arriva a tredici anni dalla scomparsa dell’ex capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi di - facebook.com facebook

Morte di David Rossi, la procura riapre le indagini #davidrossi x.com