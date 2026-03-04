La Commissione parlamentare d’inchiesta ha concluso che David Rossi non si è suicidato, ma è stato ucciso. La relazione si riferisce alla morte dell’ex responsabile della comunicazione di Banca Montepaschi di Siena, avvenuta il 6 marzo 2013, quando Rossi è precipitato dalla finestra del suo ufficio. La conclusione del rapporto riapre di fatto l’indagine sulla sua morte.

David Rossi non si è suicidato: è stato ucciso. È questa la conclusione a cui è giunta la Commissione parlamentare monocamerale d’inchiesta sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Banca Montepaschi di Siena (Mps), precipitato dalla finestra del proprio ufficio il 6 marzo 2013. Nella relazione di metà mandato della Commissione, approvata all’unanimità, si legge che – in base alle risultanze di due perizie tecniche – David Rossi sarebbe “stato vittima di una azione con l’intervento di terzi soggetti, escludendo quindi definitivamente che si sia trattato di un evento suicidario, quanto invece di un omicidio”. La relazione ha spinto la Procura di Siena ad aprire un nuovo fascicolo d’inchiesta, dopo che in passato in più occasioni le indagini erano state archiviate, ritenendo fondata la tesi del suicidio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “David Rossi è stato ucciso”: il verdetto della Commissione parlamentare riapre l’inchiesta

Leggi anche: Morte David Rossi, Vinci (commissione parlamentare d'inchiesta:) "È stato un omicidio, forse intento era di minacciarlo"

“David Rossi tenuto per i polsi fuori dalla finestra”: perché per la Commissione d’inchiesta è stato uccisoSecondo la perizia diffusa dalla Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo del 2013, l'uomo non cadde...

DAVID ROSSI, ALLA RICERCA DELLA VERITÀ - PUNTATA 1 - 14-01-2026

Approfondimenti e contenuti su David Rossi

Temi più discussi: Morte di David Rossi, la procura di Siena riapre le indagini; Fu omicidio: perché sono state riaperte le indagini sulla morte di David Rossi; Morte David Rossi, il presidente della commissione d'inchiesta: È stato un omicidio e invia le perizie in Procura; La commissione: 'Preso atto che David Rossi fu ucciso'.

Antonella Tognazzi vedova David Rossi. Credit: AGFDavid Rossi non si è suicidato: è stato ucciso. È questa la conclusione a cui è giunta la Commissione parlamentare monocamerale d’inchiesta sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Banca ... tpi.it

Morte di David Rossi, Commissione d’inchiesta: Preso atto che fu un omicidioL'ex capo comunicazione di Mps è morto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca a Siena. La riapertura delle indagini sul caso, inizialmente chiuso ... tg24.sky.it

A tredici anni esatti dalla morte di David Rossi la commissione parlamentare d’inchiesta bis mette nero su bianco una nuova verità: l’ex capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio, a Rocca Salimbeni, il 6 marzo facebook

David Rossi è stato ucciso. E' la conclusione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione di Montepaschi di Siena. Dopo 13 anni si esclude il suicidio x.com