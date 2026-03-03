Doppio appuntamento a Montegrotto in occasione della Festa della donna

Il 8 marzo 2026, Montegrotto Terme ospiterà una nuova edizione del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo, in occasione della Festa della Donna. L'evento si svolgerà in questa data e coinvolgerà espositori di vari oggetti d'antiquariato e collezionismo. La manifestazione si terrà in diverse aree della città, offrendo l'opportunità di visitare stand dedicati a diverse tipologie di merce.

Domenica 8 marzo 2026, in occasione della Festa della Donna, Montegrotto Terme ospiterà una nuova edizione del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo, un appuntamento che unisce tradizione, cultura e valorizzazione del territorio.Dalle ore 8.30, il centro sampietrino si trasformerà in.