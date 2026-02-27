Donne e scienza storie di vita e di ricerca | al Gambrinus incontro con Elena Cattaneo

Martedì 10 marzo alle 18 al Gran Caffè Gambrinus si svolge un evento dedicato alle donne nella scienza. La scienziata e senatrice a vita presenta il volume “Scienziate, storie di vita e di ricerca” e dialoga con due di queste protagoniste. L’incontro si concentra sul ruolo femminile nel mondo della ricerca e sulla condivisione delle esperienze di varie scienziate.

