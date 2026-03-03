Scienziate storie di vita e di ricerca | al Gambrinus si presenta il libro di Elena Cattaneo

Martedì 10 marzo alle 18.00 al Gran Caffè Gambrinus si terrà la presentazione del libro “Scienziate, storie di vita e di ricerca”, scritto da Elena Cattaneo. L’evento si inserisce nella settimana della scienza al femminile a Napoli e vedrà la partecipazione della stessa Cattaneo, scienziata e senatrice a vita. La presentazione si svolgerà nel contesto di una manifestazione dedicata alle donne nella scienza.

Napoli entra nel vivo della settimana della scienza al femminile: martedì 10 marzo, alle 18.00, al Gran Caffè Gambrinus, sarà presentato il volume “Scienziate, storie di vita e di ricerca”, con la partecipazione della scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. L’autrice dialogherà con due delle protagoniste del libro, Mariafelicia De Laurentis dell’Università Federico II di Napoli e Alessandra Gentile dell’Università di Catania. Da oltre trent’anni, Cattaneo dedica la propria attività alla ricerca sulla Corea di Huntington, malattia neurodegenerativa ereditaria. La sua esperienza è solo una delle tante raccolte nel volume, che racconta storie di passione, dedizione e innovazione delle donne italiane nella ricerca scientifica, dal mondo delle lingue antiche alla chimica fino all’astrofisica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Donne e scienza, storie di vita e di ricerca: al Gambrinus incontro con Elena Cattaneo

Leggi anche: Coincidenze: storie in prestito dai viaggiatori, a Napoli si presenta il libro di Massimiliano Capitanio

Aggiornamenti e notizie su Elena Cattaneo

Discussioni sull' argomento BCP presenta Elena Cattaneo a Napoli: scienza, impegno e storie di Scienziate; Donne e scienza, storie di vita e di ricerca: al Gambrinus incontro con Elena Cattaneo.

Elena Cattaneo, 'scienza sotto attacco, donne non rinunciate'L'incitamento alle giovani donne è di non rinunciare. Di immaginarsi, di essere dove esattamente si vuole essere, perseguire quell'obiettivo. Ci saranno fallimenti, ma sono solo tappe. Puntare ... ansa.it

Elena Cattaneo a Cagliari per la Women Stand Up for ScienceInizia domani, giovedì 19 giugno alle 15, la Women Stand Up for Science, una due giorni organizzata nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Cagliari. L'iniziativa nasce con lo ... ansa.it

“Scienziate”: il libro di Elena Cattaneo sarà presentato il 10 marzo - facebook.com facebook