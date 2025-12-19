Furto a Capiago Intimiano denunciato 21enne | recuperata bici da corsa da 2.500 euro

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cantù per il furto di una bici da corsa dal valore di 2.500 euro a Capiago Intimiano. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 18 dicembre 2025, quando i militari hanno recuperato la bicicletta e portato a termine le indagini. Il 21enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, si trova ora in stato di libertà.

