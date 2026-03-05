Bloccata sul bus e accoltellata | i minuti drammatici della liberazione della donna|VIDEO

Una donna di 32 anni è rimasta bloccata su un bus fermo in via Simone Martini, dove è stata accoltellata da uno sconosciuto. Dopo alcuni minuti di tensione, i carabinieri sono arrivati sul luogo e sono riusciti a convincere l’aggressore a desistere e a lasciarla andare. La scena si è svolta nel quartiere Vomero, sulla linea C32, nel corso della serata.

Bloccata da uno sconosciuto su un bus fermo in via Simone Martini e accoltellata. Incubo per una 32enne in serata al Vomero sulla linea C32, liberata dopo svariati minuti drammatici in cui i carabinieri giunti sul posto hanno convinto l'aggressore a lasciarla andare. La donna è cosciente ed è stata già trasportata al Cardarelli. Non è in pericolo di vita. È ferita al volto e alle braccia.L'uomo che ha sferrato i colpi è stato già catturato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli. È un 39enne di Pianura. che conosceva la vittima e ha agito senza motivi apparenti. L'aggressione è stata immortalata da alcuni video girati dai passanti.