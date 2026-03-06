Accoltella senza motivo una donna su un autobus arrestato 39enne a Napoli

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver accoltellato una donna su un autobus senza un motivo apparente. L'aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine e accusato di lesioni personali gravi e sequestro di persona. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l'uomo è stato condotto in questura.

AGI - È stato arrestato per i reati di lesioni personali gravi e sequestro di persona, ed è ora rinchiuso nel carcere di Poggioreale, l'uomo di 39 anni di Pianura che la sera di giovedì 5 marzo ha accoltellato senza alcun motivo una 32enne di un autobus della linea C32, in via Simone Martini, nel quartiere Vomero, a Napoli. La donna, ferita al volto e alle braccia e trasportata all'ospedale Cardarelli, non è in pericolo di vita. L'aggressore, che non conosceva la vittima e che era già in cura per problemi di natura psichiatrica, è stato catturato dai Carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli. La donna è stata trattenuta sotto la minaccia di un coltello per circa 15 minuti dal 39enne che nascondeva tra i vestiti un'altra lama.