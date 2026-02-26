Giallo nel ferrarese gli inquirenti | La donna si è accoltellata al petto da tempo aveva problemi psichici

Secondo le prime valutazioni medico legali, la lesione da taglio riscontrata al petto della donna trovata morta in casa a Ostellato sarebbe compatibile, per posizione e tipologia, con un colpo auto-inferto dalla stessa vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giallo nel Ferrarese, donna trovata morta in casa: aveva un coltello conficcato nel petto, disposta autopsiaUna 55enne di origini ucraine è stata trovata morta in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con un coltello conficcato nel petto.

Federica Torzullo scomparsa da 10 giorni, il marito non collabora. Gli inquirenti: “Sangue dappertutto”Numerose tracce di sangue sono state trovate in casa, sugli abiti del marito, su un mezzo di lavoro, sul camion e sulla macchina.

Una donna di 51 anni è stata trovata morta a Ostellato con un coltello conficcato al petto. L'autopsia chiarirà la dinamica della tragedia, ma secondo le prime valutazioni medico-legali, si

Il ritrovamento in via Donatori degli Organi, ad Ostellato nel Ferrarese. I testimoni raccontano di litigi e di un camper sempre parcheggiato davanti alla casa, ma sono solo ipotesi

Giallo nel Ferrarese, donna trovata morta in casa: aveva un coltello conficcato nel petto, disposta autopsia x.com

