Palermo donna accoltellata in strada in centro | fermato un uomo

Una donna è stata accoltellata in strada nel centro di Palermo. La vittima, che aveva appena lasciato un negozio di parrucchiere, è stata colpita alle spalle da un uomo. La polizia ha fermato un sospetto, ma le indagini continuano per capire cosa abbia scatenato la violenza. La donna è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono ancora da chiarire.

Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo: era appena uscita da un negozio di parrucchiere quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. Il presunto aggressore è stato fermato: secondo quanto si apprende, avrebbe problemi psichici., La vittima, di 56 anni, è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale col codice rosso: ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. I sanitari l'hanno trovata dentro il negozio di parrucchieri, mentre perdeva molto sangue: forse, dopo essere stata ferita per strada, ha cercato rifugio nel salone.

